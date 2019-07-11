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Російський клуб готує серйозну підставу київському "Динамо"

2.3т Читати матеріал російською

Російський футбольний клуб "Краснодар" збирається перехопити півзахисника "Фенербахче" Миха Зайця. Гравець, яким серйозно цікавилося "Динамо", близький до продовження кар'єри в Росії.

Миха Зайц

Миха Зайц

Slovenske Novice

Як повідомляє superhaber.tv, клуб із Кубані запропонував за 25-річного хавбека збірної Словенії 7 млн євро, але під час переговорів стамбульцям вдалося домогтися збільшення суми до 8 млн.

Відзначається, що якщо агенту Зайця вдасться домовитися з "Краснодаром" за умовами контракту для футболіста, то про його трансфер може було оголошено вже наступного тижня.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно півзахисник київського "Динамо" Віталій Буяльський відзначився фантастичним голом у товариському матчі на тренувальних зборах в Австрії.

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ФК Динамо Київ ФК Краснодар
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