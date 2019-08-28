Російський клуб без шансів вилетів з Ліги чемпіонів

Російський клуб "Краснодар" програв і в другому матчі грецькому "Олімпіакосу" - 1:2 - і вилетів з Ліги чемпіонів. За сумою двох поєдинків плей-офф греки виявилися сильнішими за росіян - 6:1.

"Олімпіакос" обіграв "Краснодар" РІА Новини

Поєдинок у відповідь вирішального раунду кваліфікації ЛЧ відбувся на стадіоні ФК "Краснодар". На 10-й хвилині рахунок у матчі відкрив півзахисник господарів Данило Уткін. Однак мрії про камбек перетворилися в ніщо вже через хвилину - гол забив нападник "Олімпіакоса" Юссеф Ель-Арабі. На початку другого тайму Ель-Арабі оформив дубль.

З урахуванням першої зустрічі в Піреї, яка завершилася з рахунком 4:0 на користь "Олі", грецький клуб здобув перемогу в протистоянні і вийшов в груповий етап Ліги чемпіонів, а "Краснодар" вилетів в Лігу Європи.

"Краснодар" Росія - "Олімпіакос" Греція 1:2 (1:1, 0:1)

Голи: 1:0 - 10 Уткін, 1:1 - 11 Ель-Арабі, 1:2 - 48 -Ель-Арабі.

"Краснодар": Крицюк, Стоцький, Фьолусон, Спайіч, Петров (Скопінцев, 56), Уткін (Ігнатьєв, 67), Вильєна, Олссон, Вандерсон, Сулейманов (Намлі, 32), Берг.

"Олімпіакос": Са, Семеду (Сіссе, 65), Мериа, Цімікас, Елабделлауі, Бухалакіс, Гільєрме, Масурас, Вальбуена, Поденсе (Камара, 84), Ель-Арабі (Судані, 73).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російського тренера зацькували після фіаско в Лізі чемпіонів.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!