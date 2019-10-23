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23 жовтня • оновлено в 22:25
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Російський футболіст зварився заживо в поліції: з'явилося відео з камери

4.6т Читати матеріал російською

У мережі з'явилося відео з камери в поліції Калінінграда, куди був доставлений 36-річний футболіст Іван Вшивков, який грав за аматорський клуб "Прогрес" (Черняховськ).

Спортсмен був затриманий 22 жовтня правоохоронними органами в п'яному вигляді за дрібне хуліганство. Як заявляють поліцейські, у відділенні спортсмен поводився неадекватно, бешкетував і зламав камеру відеоспостереження, після чого зірвав радіатор опалення і ошпарився окропом. Затриманий помер у лікарні від термічних опіків.

На відео видно, як Вшивков напав на сусіда по камері, потім спробував вибити двері, а потім пляшкою зламав відеокамеру.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 26 серпня в селищі Вітязево під Анапою поліцейські згвалтували волейболістку, яка виступає за команду Московської області в фіналі змагань Росії з пляжного волейболу. Два співробітники поліції застали її разом з молодим чоловіком на пляжі. Його відпустили, а її, залякавши постановкою на облік у відділі у справах неповнолітніх, змусили вступити в сексуальний зв'язок.

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Росія Калінінград
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