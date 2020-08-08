Російський футболіст "Валенсії" відмовився повертатися в РФ – ЗМІ

Російський півзахисник "Валенсії" Денис Черишев відмовився від переходу в один з російських клубів, повідомляє Superdeporte.

29-річний хавбек не захотів виступати в Росії: пропозицію гравцеві зробили столичні "Спартак" і ЦСКА. Черишев має намір залишитися в Іспанії. Відзначається, що він розраховує закріпитися в складі при новому наставнику "Валенсії" Хаві Грасії.

Також інтерес до Черишева приписували санкт-петербурзькому "Зеніту". Батько футболіста Дмитро Черишев цю інформацію спростував.

У минулому сезоні Черишев взяв участь в 31 матчі команди і відзначився трьома забитими м'ячами. Росіянин – вихованець мадридського "Реала", провів всю кар'єру в Іспанії.

Нагадаємо, що кілька років тому через Черишева мадридський "Реал" виключили з Кубка Іспанії.