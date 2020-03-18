Російський футболіст, що вилікувався від коронавірусу, відверто висловився про хворобу

Футболіст аматорської команди "Мегамужікі" і працівник РФС Давид Бєров досі перебуває в шоці від того, наскільки інформація про коронавірус у ЗМІ відрізняється від того, що він пережив.

"Мене досі дивує невідповідність пережитої мною інфекції до того, що про неї говорять, і всіх тих заходів, які, як ми всі бачимо, приймаються на державному рівні в Китаї, Європі, а тепер і в Росії. Мені здається, що у мене була проста застуда, і більше нічого. в принципі, я до сих пір абсолютно не розумію, чим я перехворів. Адже були ж у мене і негативні результати в тестах на коронавірус", – цитує слова Бєрова інформагентство Lenta.ru.

Давид Беров Lenta.ru

Він також заявив, що його приклад не повинен вводити людей в оману, оскільки його випадок може відрізнятися від інших.

"У той же час я не можу і не буду говорити, що не потрібно так вже сильно переживати через цей вірус. Моя історія – це тільки моя історія, але, можливо, дивлячись на мене, хтось заспокоївся", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні кількість заражених на коронавірус збільшилася до 14 осіб, двоє з них померли.

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