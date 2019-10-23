Російський футболіст розповів, як в Донецьку і Києві "Спартак" закидали цеглою

Колишній нападник "Спартака" Валерій Шмаров розповів про протистояння "червоно-білих" з українськими клубами в останні роки існування СРСР.

Валерій Шмаров ТАСС

"Може, щось образливе вболівальники і кричали, але хіба розчуєш, коли на трибунах 60 – 70 тисяч? Гул такий стояв, що підказок на поле не розібрати було. Цеглинами, бувало, закидали: в Донецьку - автобус, в Києві - поїзд. Тільки від'їхали від перону, поїзд ще хід набрати не встиг, як почали кидати каміння. в Донецьку скла в автобусі побили на виїзді зі стадіону. на щастя, без жертв", - цитує Шмарова "Чемпіонат.ком".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 серпня "Спартак" поступився португальській "Бразі" (1:2, 0:1) в двох матчах плей-офф кваліфікації Ліги Європи і завершив виступ в єврокубках цього сезону. "Червоно-білі" в четвертий раз за останні сім років не зміг подолати кваліфікацію Ліги Європи. Такий провал своєї команди вболівальники назвали ганьбою для Росії.

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