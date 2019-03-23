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Російський футболіст потрапив в скандал в літаку: що сталося

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Півзахисник московського "Локомотива" Дмитро Барінов посварився з уболівальником під час перельоту на матч збірної Росії. Фанат наїхав на російського футболіста, який після завоювання чемпіонства Росії 2017/18 скандував кричалку з матами на адресу "Спартака".

Барінов виправдався за свою поведінку, сказавши, що вже опублікував свої вибачення на сторінці в Instragram. Однак на цьому перепалка футболіста і вболівальника не закінчилася. У підсумку в конфлікт чоловіків довелося втрутитися стюардам, повідомляє Спорт-Експрес.

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Роналду потрапив у гучний скандал в Лізі чемпіонів

Дмитро Барінов

Дмитро Барінов

ФК Локомотив

Як повідомляв OBOZREVATEL, перспективний російський хокеїст Ярослав Косів потрапив в гучний скандал. Спортсмен влаштував дебош в одному з готелів Казані, за що його виставили з його нинішнього клубу – "Нафтохіміка". Хокеїст в стані алкогольного сп'яніння відзначився хуліганською витівкою.

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Теги
ФК Локомотив МоскваСпартак Москвазбірна Росії з футболу
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