Росiйський футболіст поскаржився на засилля української мови, згадавши Зеленського з Порошенком

Російський футболіст одеського "Чорноморця" Василь Павлов вважає, що в Україні занадто багато української мови.

"Щодо законів (щодо забезпечення функціонування української мови як державної - прим. Ред.), То не знаю, навіщо їх приймають. Є труднощі з тим, щоб купити книжку російською. У кіно неможливо піти, телебачення теж українською. Дивишся, припустимо , яку-небудь спортивну передачу: щось розумієш, що щось – нi. Стежив, до речі, за дебатами Зеленського з Порошенком. Якісь фрази вихоплював", - сказав Павлов в інтерв'ю "Советскому спорту".

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно футболіст збірної України безглуздо виправдався за перехід в клуб з Росії.

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