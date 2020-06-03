Російська модель Катерина Дорожко, яка є дружиною легендарного екснападника "Шахтаря" Луїса Адріано, розповіла, що регулярно отримує погрози від расистів.

"Щодня я отримую повідомлення, в яких мені бажають смерті, хвороби для моїх батьків, обіцяють знайти мене і побити, а також багато інших жахливих речей, тому що я одружена iз чорношкірим. Мені пощастило, тому що у мене сталеві нерви, і я перестала звертати на це увагу. Одне питання: звідки в людях стільки жорстокості? Адже любов і дружба не знають кольору. Якщо пекло і рай існують, то пекло тут, на Землі. Я мрію, щоб усі стали добрішими, мудрішими, бо майбутнє залежить від нас. Я люблю вас, мої чорношкірі, і я завжди буду поруч з вами!" – написала Дорожко в своєму Instagram, опублікувавши фотографію зі свекром.

Катерина Дорожко @dorozhko

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з матчів за команду в Кубку Лібертадорес Луїс Адріано оформив хет-трик, встановивши неймовірне досягнення в історії світового футболу.