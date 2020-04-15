Російський бізнесмен Іван Саввіді, який є власником ПАОКа і "Ксанті", порушив регламент чемпіонату Греції, що призвело до санкцій проти його команд.

Як повідомляє видання Agonasport, Апеляційний комітет грецької федерації футболу прийняв рішення залишити в силі покарання для ПАОКа і "Ксанті", з яких було знято сім і дванадцять очок в сезоні 2019/20, відповідно. Правила змагань забороняють одній і тій же людині володіти одночасно двома клубами.

Іван Саввіді ЮГА.ру

Раніше "Олімпіакос", який боровся за чемпіонський титул з ПАОКом, звинуватив Саввіді в порушенні регламенту і вимагав виключити обидві команди російського бізнесмена з вищої ліги Греції в якості покарання. У місцевій федерації футболу вирішили обмежитися зняттям очок. Після цього відрив "Олімпіакоса" від другого місця збільшився до 14 пунктів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, навесні 2018 року Саввіді влаштував свавілля на матчі ПАОКа проти АЕКа, вибігши на поле зі зброєю. Це призвело до тимчасового припинення чемпіонату країни.

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