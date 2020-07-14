Російський арбітр вдарив футболіста по обличчю та спровокував бійку

Під час товариського матчу між командами Професійної футбольної ліги (ПФЛ) Росії московським "Сахалінцем" і махачкалінським "Легіоном" між помічником головного арбітра і гравцем столичної команди стався конфлікт.

Капітан "Сахалінця" і боковий суддя підійшли один до одного впритул, після чого останній вдарив футболіста по обличчю, спровокувавши бійку. На відео, опублікованому в Twitter SoccerFootball також видно, як цей же арбітр користується своїм телефоном прямо під час гри.

Як повідомляє видання СпортЕкспрес, глава суддівського комітету РФС Ашот Хачатурянц заявив, що суддя понесе найжорсткіше покарання за свої дії – аж до довічної дискваліфікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футбольний матч молодіжної першості Росії між "Тамбовом" і "Крильями Совєтов" завершився масовою бійкою.