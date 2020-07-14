Російський арбітр пояснив, чому вдарив футболіста в обличчя

Михайло Морозов Футбол 15:13, 14.07.2020

Помічник головного арбітра на товариському матчі між двома клубами ПФЛ Росії московським "Сахалінцем" і махачкалінським "Легіоном" Сергій Тумасов пояснив, чому вдарив гравця столичної команди Гогі Шонію.

"До цієї ситуації призвело неадекватна повеждінка гравця "Сахалінця". У них зіркова команда блогерів, вони все роблять для піару, намагаються проявити себе. Шонія з самого початку гри наражався і провокував мене, ображав. А сама сутичка сталася вже після фінального свистка", – цитує слова Тумасова видання "СпортЕкспрес".

Відзначимо, що "Сахалінець" був заснований у 2020 році, а свій перший матч в історії команда провела 7 липня. Її створив російський блогер Михайло Литвин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, арбітр Сергій Тумасов вдарив гравця "Сахалінця" Гогі Шонію в обличчя, спровокувавши бійку. Його можуть покарати довічним відстороненням від футболу.

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