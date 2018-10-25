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Російських уболівальників побили палицями у Римі — опубліковане відео

11.7тЧитати матеріал російською

Десятеро італійських уболівальників атакували трьох росіян перед матчем 3-го туру групового турніру Ліги чемпіонів "Рома" — ЦСКА (3:0). Місцеві тіффозі побили двох молодиків і одну дівчину палицями.

На відео, опублікованому в Telegram-каналі OFNEWS / Новости Околофутбола видно, як між двома групами фанатів відбувається серйозна сутичка.

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Нагадаємо, що перед поєдинком Ліги чемпіонів "Рома" — ЦСКА вболівальники російського клубу потрапили у НС на станції метро "Репуббліка". Один з ескалаторів вийшов з ладу, покалічивши близько 30 людей, серед яких було четверо українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін прокоментував НП у Римі .

Пізніше у мережі з'явилося відео перших секунд після трагедії.

Крім того, стало відомо, що після події у метро російського вболівальника штрикнули ножем.

Місце
ІталіяРим
Об'єкт
ЦСКА Москва
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