Російських уболівальників кинули до в'язниці за бійку на Євро-2016 у Франції

У Франції двох уболівальників збірної Росії Михайла Івкіна та Павла Косова кинули до в'язниці за побиття фаната англійської команди під час Євро-2016.

Як повідомляє видання Sport24, перший отримав трирічний термін, а другий – десятирічний. Обидва вони більше двох з половиною років були попередньо ув'язнені, тому Івкін вже на наступному тижні зможе повернутися в РФ. Йому на десять років заборонили в'їзд до Франції. Відзначається, що спочатку прокурор вимагав засудити Косова до 15 років в'язниці, а його співвітчизника – на 5.

Михайло Івкін Dailystorm

Павло Косов Dailystorm

Нагадаємо, що перед матчем першого туру чемпіонату Європи між Англією та Росією в Марселі фанати обох збірних влаштували масові заворушення. Під час них Івкін і Косов напали на Ендрю Беча і побили його до стану коми. Після виходу з неї англійця частково паралізувало.

На тому чемпіонаті Європи збірна РФ вилетіла вже на груповому етапі, зайнявши останнє місце в своєму квартеті. Англійці вийшли в плей-оф, де сенсаційно програли Ісландії в 1/8 фіналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські вболівальники взяли участь у великій кількості бійок під час Євро-2016, а під час матчу з Англією вони влаштували заворушення прямо на трибунах.