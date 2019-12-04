Російських коментаторів загнав у ступор світовий успіх українського футболіста

Голкіпер збірної України та іспанського "Вальядоліда" Андрій Лунін був серед претендентів на отримання нагороди найкращому молодому футболісту світу в рамках церемонії "Золотий м'яч"-2019.

Андрій Лунін realvalladolid.es

Російських коментаторів на каналі "Матч!" присутність українського футболіста в числі номінантів, схоже, увігнала у глибокий ступор. Вони назвали імена всіх претендентів, проте воротаря, який належить до мадридського "Реалу", проігнорували.

Сам Лунін – чемпіон світу серед 20-річних – в підсумку посів 5-е місце в опитуванні на звання найкращого молодого гравця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше авторитетний французький журнал France Football на своєму офіційному сайті припустився помилки, назвавши Луніна не українцем, а росіянином. Пізніше помилка була виправлена.

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