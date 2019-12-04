Головна Новини
4 грудня • оновлено в 16:39
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Російських коментаторів загнав у ступор світовий успіх українського футболіста

5.8т
Читати матеріал російською

Голкіпер збірної України та іспанського "Вальядоліда" Андрій Лунін був серед претендентів на отримання нагороди найкращому молодому футболісту світу в рамках церемонії "Золотий м'яч"-2019.

Андрій Лунін

Андрій Лунін

realvalladolid.es

Російських коментаторів на каналі "Матч!" присутність українського футболіста в числі номінантів, схоже, увігнала у глибокий ступор. Вони назвали імена всіх претендентів, проте воротаря, який належить до мадридського "Реалу", проігнорували.

Новини
Золотий м'яч-2019: опубліковані повні результати голосування

Сам Лунін – чемпіон світу серед 20-річних – в підсумку посів 5-е місце в опитуванні на звання найкращого молодого гравця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше авторитетний французький журнал France Football на своєму офіційному сайті припустився помилки, назвавши Луніна не українцем, а росіянином. Пізніше помилка була виправлена.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Золотий м'яч" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
Золотий м'яч
Особа
Андрiй Лунiн
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
13
4
Смішно
22
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Не выносит ка-ка-пс-кий желчный пузырь - такой нагрузки.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги