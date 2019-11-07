Головна Новини
7 листопада • оновлено в 22:59
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Російські вболівальники влаштували погром перед матчем із командою Реброва

1.8т Читати матеріал російською

Фанати московського ЦСКА влаштували безлади в Будапешті перед матчем Ліги Європи з угорським "Ференцварошем", який тренує українець Сергій Ребров.

У місті сталася серія бійок між ультрас, причому на підмогу росіянам прибули угруповання з Польщі, Болгарії та Сербії. У столиці Угорщини в посиленому режимі працює поліція, був обмежений рух наземного транспорту

Після трьох турів ЦСКА займає останнє місце в групі H, не набравши жодного очка. Перше місце займає "Еспаньол" із сімома очками, друге – "Лудогорець" (шість очок), третє – "Ференцварош" (чотири очки).

Новини
"Зруйнували те, що я створив": Ребров жорстко висловився щодо проблем "Динамо"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 жовтня поєдинок "Ференцвароша" в 3-му турі групового етапу Ліги Європи проти шестиразового чемпіона Росії завершився з рахунком 1:0 на користь угорців.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга Європи
Місце
Угорщина Будапешт
Тег
ФК Ференцварош
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
8
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Micha
Kuksov Micha
"...причем на подмогу россиянам прибыли группировки из Польши, Болгарии и Сербии." А братья были?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Чан Джеки
Чан Джеки
пущай венгры увидят и вспомнят руззький мир 1956 года.и еще незабудте своего премьера поцеловат ь .который так любит путина и его деньги.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Чан Джеки, командовать привык нацист? Без твоих соплей сами решат что делать.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel