Російські вболівальники влаштували погром перед матчем із командою Реброва

Фанати московського ЦСКА влаштували безлади в Будапешті перед матчем Ліги Європи з угорським "Ференцварошем", який тренує українець Сергій Ребров.

У місті сталася серія бійок між ультрас, причому на підмогу росіянам прибули угруповання з Польщі, Болгарії та Сербії. У столиці Угорщини в посиленому режимі працює поліція, був обмежений рух наземного транспорту

Після трьох турів ЦСКА займає останнє місце в групі H, не набравши жодного очка. Перше місце займає "Еспаньол" із сімома очками, друге – "Лудогорець" (шість очок), третє – "Ференцварош" (чотири очки).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 жовтня поєдинок "Ференцвароша" в 3-му турі групового етапу Ліги Європи проти шестиразового чемпіона Росії завершився з рахунком 1:0 на користь угорців.

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