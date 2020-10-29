Російські вболівальники назвали ганьбою гру "Зеніта" в Лізі чемпіонів

Максим Іншаков Футбол 19:15, 29.10.2020

Російські вболівальники в інтернеті не змогли стримати емоцій, коментуючи поразку санкт-петербурзького "Зеніту" від дортмундської "Боруссії" у 2-му турі Ліги чемпіонів.

Поєдинок завершився з рахунком 0:2, при цьому росіяни випустили виключно оборонний склад, який не впорався зі своїми обов'язки, пропустивши два голи.

"Зеніт не створив нічого, жодного моменту", "Семак днище просто, ну а "Зеніт" ганьба на народні гроші, росіяни щедрий народ, ще не один контракт легіонера на мільйони євро сплатять", "Політпроект – ганьба Росії, розформувати без права на реабілітацію, жалості немає", – пишуть користувачі в коментарях.

Вболівальники назвали гру "Зеніта" ганьбою
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вболівальники збірної Росії влаштували обструкцію своєю командою після бляклої нічиї з угорцями в 4-му турі Ліги націй УЄФА.

Поєдинок в Москві завершився з рахунком 0:0, при цьому господарі практично не змогли створити небезпечних моментів.

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