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Російські коментатори злякалися України на фіналі Ліги чемпіонів - відеофакт

6.5тЧитати матеріал російською

Російські коментатори телеканалу "Матч ТВ" Сергій Кривохарченко і Роман Гутцайт побоялися назвати громадянство українських скрипальок Asturia Girls, які виконали гімн Ліги чемпіонів перед фінальним матчем.

Під час урочистої церемонії виходу команд на поле журналісти не стали говорити з якої країни дівчата.

"Прямо зараз, електронний струнний квартет Asturia [тут коментатор зробив паузу, не повідомляючи, що музикантки з України], виконає головну мелодію цього вечора", - заявив Гутцайт.

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Тоттенхем - Ліверпуль: відеоогляд фіналу Ліги чемпіонів

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінальний матч Ліги чемпіонів сезону 2018/2019 між англійськими "Тоттенхемом" і "Ліверпулем" пройшов в Мадриді і завершився з рахунком 2:0 на користь "червоної" команди.

Під час матчу стався курйозний інцидент. На поле вибігла напівгола пишногруда вболівальниця.

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Теми
фінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів
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ІспаніяМадрид
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Иванов Петр
Иванов Петр
"испугались Украины на финале Лиги чемпионов"-обоз, когда начнёте дружить с мозгом?
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леня зе
леня зе
та нормальное название для украинских музыкантов -austria girls
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Иванов Петр
Иванов Петр
Вна404- это не страна, потому и не сказали.
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