Російські клуби зганьбилися у єврокубках

Російські клуби в нинішньому сезоні єврокубків зазнають фіаско. Клуби з Росії тричі програли у трьох матчах і не забили при цьому жодного м'яча.

Третя команда країни "Краснодар" зазнала поразки від "Порту" (0:1) в першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. А тульський "Арсенал" завершив боротьбу в Лізі Європи, двічі поступившись азербайджанському "Нефтчі" (0:1, 0:3).

"Арсенал" (Тула) програв "Нефтчі" у двох матчах — 0:4 "Чемпіонат"

Невдачі одна за одною ускладнили становище Росії в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Нині країна має право заявляти в єврокубки шість команд, три з них — у Лігу чемпіонів. Однак на п'яти наступає Португалія, і дуже ймовірно, що одного представника в Лізі чемпіонів Росія втратить. Шанси на це ще більше зростуть, якщо "Краснодар" програє за сумою двох матчів у відборі ЛЧ "Порту".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше УЄФА жорстко покарав російський клуб у Лізі чемпіонів.

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