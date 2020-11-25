Російські футбольні клуби оновили історичний антирекорд у єврокубках

У вівторок, 24 листопада, російські футбольні клуби продовжили свою безвиграшну серію в єврокубках до 14 матчів після поразок "Краснодара" від "Севільї" (1:2) та "Зеніта" від "Лаціо" (1:3).

Як повідомляє видання Rusfootball.info, раніше антирекорд для команд із РФ дорівнював вісьмом поєдинкам без перемог у сезоні 2002/03. Тоді московські "Локомотив" і "Спартак" зуміли заробити перші три очки тільки в дев'ятій грі, яка відбулася в п'ятому турі Ліги чемпіонів.

У середу, 25 листопада, "залізничники" можуть продовжити невтішну для Росії серію, якщо не зуміють перемогти "Атлетіко" в Мадриді. Хороший шанс, щоб перервати її, має ЦСКА, який у четвер, 26 листопада, на своєму полі зустрінеться з "Фейєноордом". Востаннє команда з РФ вигравала в єврокубках 30 вересня 2020 року, коли "Краснодар" здолав ПАОК (2:1) у кваліфікації ЛЧ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі всі результати матчів Ліги чемпіонів, які відбулися у вівторок, 24 листопада.