Російські футболісти в розпал пандемії влаштували вечірку з алкоголем і показали відео

Максим Богданов Футбол 13:05, 19.04.2020

Бразильський півзахисник "Краснодара" Вандерсон влаштував вечірку у власному будинку під час карантину.

Футболіст разом з гостями, серед яких був одноклубник і співвітчизник Вандерсона Кайо, вживав алкоголь, вдихав незрозумілий газ з повітряної кульки, а також курив кальян. Все це хавбек російської команди показував під час прямого ефіру в Instagram, повідомляє metaratings.ru.

"Гравці перебувають на карантині в своїх будинках. У нас немає інформації про цю ситуацію", – прокоментували інцидент в пресслужбі "биків".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на карантині футболіст "Манчестер Сіті" Кайл Уокер влаштував вечірку з двома повіями

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