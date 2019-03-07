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Російські футболісти образилися і пішли у фіналі Кубка націй: з'явилося відео демаршу

Російські футболісти образилися і пішли у фіналі Кубка націй: з'явилося відео демаршу
Гравці обурилися рішенням арбітра
5.3тЧитати матеріал російською

Футболісти російського "Сатурна" під час фіналу Кубка націй проти раменського "Сатурна" у Москві залишили поле на знак протесту проти дій судді.

У кінцівці першого тайму з рахунком 0:0 у ворота "Сатурна" був призначений пенальті. Голкіпер команди з Раменського Дмитро Романенко відбив одинадцятиметровий, однак боковий арбітр дав свисток про порушення правил.

Головний суддя покарав Романенка жовтою карткою і призначив повторний пенальті в його ворота, після чого вся команда на знак протесту покинула поле.

Воротар команди Дмитро Романенко після завершення матчу назвав дії суддів "несолідними". За його словами, команда залишила поле через "емоції, спровоковані неспортивними принципами".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної Росії з футболу Станіслав Черчесов грубо повівся зі стюардами перед грою 18-го туру РПЛ "Спартак" — "Краснодар" і став мішенню коментарів у мережі.

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Тема
чемпіонат Росії
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РосіяМосква
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Обозреватель ...ну какому дебилу на окраине ...это...вот это...интересно??
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