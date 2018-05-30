Російські дівчата: тренер збірної ввів секс-заборону на ЧС-2018

Головний тренер збірної Нігерії з футболу Гернот Рор ввів в команді заборону на секс з російськими дівчатами під час чемпіонату світу-2018 в Росії.
Рор зазначив, що не бачить проблеми в тому, щоб спортсменів відвідували їхні дружини після ігор або в ті дні, коли команда не тренується.
"Тим не менше я не дозволю їм запрошувати російських дівчат. Ні, ні, ні. Тільки капітана Мікела, у якого подруга з Росії, це не стосується", - зазначив нігерійський наставник в інтерв'ю completesportsnigeria .
Раніше ЗМІ назвали український канал, який покаже чемпіонат світу з футболу в Росії.
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