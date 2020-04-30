Російська телеведуча Ольга Ушакова подала в суд на колишніх в'язнів футболістів Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва, зажадавши відшкодувати збитки за пошкоджений Mercedes.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, це не гравці відзначилися новою витівкою, а телеведуча вперше згадала про свій автомобіль через два роки після скандальних подій, через які Кокорін і Мамаєв опинилися у в'язниці.

Олександр Кокорін і Павло Мамаєв Prognozist.ru

Нагадаємо, що 8 жовтня 2018 року, футболісти влаштували бійку з водієм Ушакової, Віталієм Соловчуком. Він чекав телеведучу зі зйомок, коли почув удар по машині. Вийшовши подивитися, що відбувається, водій постраждав від гравців та їхніх друзів, а скло Mercedes було розбите, салон опинився в крові. Тепер Ушакова вимагає від Кокоріна і Мамаєва 300 тисяч рублів за відшкодування збитків.

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