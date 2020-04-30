Російська телеведуча Ольга Ушакова подала в суд на колишніх в'язнів футболістів Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва, зажадавши відшкодувати збитки за пошкоджений Mercedes.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, це не гравці відзначилися новою витівкою, а телеведуча вперше згадала про свій автомобіль через два роки після скандальних подій, через які Кокорін і Мамаєв опинилися у в'язниці.

Олександр Кокорін і Павло Мамаєв Prognozist.ru

Нагадаємо, що 8 жовтня 2018 року, футболісти влаштували бійку з водієм Ушакової, Віталієм Соловчуком. Він чекав телеведучу зі зйомок, коли почув удар по машині. Вийшовши подивитися, що відбувається, водій постраждав від гравців та їхніх друзів, а скло Mercedes було розбите, салон опинився в крові. Тепер Ушакова вимагає від Кокоріна і Мамаєва 300 тисяч рублів за відшкодування збитків.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва визнали винними в побитті чиновника Мінпромторгу РФ і водія журналістки "Першого каналу". Форварду "Зеніту" дали півтора роки в'язниці, а його другу – один рік і п'ять місяців.

8 жовтня 2018-го Кокорін і Мамаєв в компанії друзів напали на чиновника в кав'ярні. Кокорін вдарив Дениса Пака стільцем по голові, через що той отримав струс мозку.

Футболісти звинувачувалися за статтями КК РФ "побої" і "хуліганство". Їм загрожувало до 7 років позбавлення волі.

Крім того, через деякий час з'явилися нові подробиці бійки.

6 лютого, під час оголошення вироку у справі Олександра Кокоріна і його брата Кирила, розридалася мати спортсмена.

17 вересня 2019 року брати Кокорін і Павло Мамаєв вийшли на свободу.

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