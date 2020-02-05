Росії заборонили брати участь у ЧС-2022 з футболу – ЗМІ

Збірна Росії з футболу не зможе взяти участь у чемпіонаті світу з футболу 2022 року, який відбудеться в Катарі.

Як повідомляє Twitter найбільшого арабського спортивного каналу BeIN Sports, Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) повідомило Росію про своє рішення відсторонити її від найбільшого міжнародного турніру з футболу.

Збірна Росії з футболу та її капітан Артем Дзюба Eurosport

مراسل beIN SPORTS: الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تبلغ روسيا منعها من المشاركة في كأس العالم قطر 2022 - beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) February 4, 2020

За інформацією служби "РИА Новости", Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) не отримувало від WADA жодних документів щодо заборони на участь у ЧС із футболу 2022 року.

"Ніяких офіційних документів від WADA з цієї теми ми не отримували. Я вважаю, що для подібного роду заяв, поки триває судовий розгляд, ще занадто рано", – цитують слова глави РУСАДА Юрія Гануса в агентстві.

У Міжнародній федерації футболу (ФІФА) не підтвердили інформацію про відсутність збірної Росії на чемпіонаті світу з футболу 2022 року в Катарі.

Новини Рішення WADA вдарило по Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня виконком WADA ухвалив рішення про відсторонення Росії від участі в найбільших міжнародних змаганнях, включно з Олімпіадою та чемпіонатами світу.

Пізніше стало відомо, що покарання не стосуватиметься чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

Росія була покарана за маніпуляції з даними допінг-проб Московського антидопінгового центру.

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