Росії готують подлянку перед ЧС-2018: спортивні підсумки 7 червня

Конгрес США готує резолюцію по Росії напередодні ЧС-2018 з футболу, а австралійські власті оголосили офіційний бойкот російському мундіалю. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 7 червня.

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