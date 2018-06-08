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Росії готують подлянку перед ЧС-2018: спортивні підсумки 7 червня

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Конгрес США готує резолюцію по Росії напередодні ЧС-2018 з футболу, а австралійські власті оголосили офіційний бойкот російському мундіалю. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 7 червня.

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Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Об'єкти
ФК ДніпроФІФА
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