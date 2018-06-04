Росії дали принизливий прогноз на перемогу на ЧС-2018

Іспанське видання El Pais дало збірної Росії менше одного відсотка на перемогу в фіналі чемпіонату світу. Найбільш вірогідним володарем трофея джерело назвало команду Бразилії (17,9 відсотка).
На думку журналістів, ймовірність на те, що росіяни вийдуть у фінал, становить три відсотки.
Головними фаворитами чемпіонату, крім Бразилії, ЗМІ назвало збірні Німеччини (ймовірність перемоги - 15,6 відсотка) та Іспанії (15,3).
Далі йде Іспанія, Аргентина з Ліонелем Мессі і Португалія з Кріштіану Роналду.
Найслабшою командою мундіалю El Pais порахував збірну Саудівської Аравії.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що зрадника України шокували, вигнавши зі збірної Росії перед самим стартом ЧС-2018.
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