Роналду звинуватили у порушенні самоізоляції

Лідер туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду, який заразився коронавірусом, порушив медичний протокол чемпіонату Італії з футболу, і може бути покараний.

Про це в інтерв'ю RAI 1 мініст спорту Італії Вінченцо Спадафора. За його словами, в даний момент відносно футболіста ведеться розслідування, але вже зараз у слідства є докази порушень з боку Кріштіану.

"На виході ми бачили, що Роналду не дотримувався медичного протоколу. Це доводить розслідування. На даний момент ми не збираємося зупиняти професійний футбол, але Серія А встановила протокол, після чого сама ж порушила його", – розповів Спадафора.

Він додав, що гравець здав позитивний тест в Португалії, коли перебував у збірній, після чого на особистому літаку повернувся до Турина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, два гравці київського "Динамо" здали позитивні тести на COVID-19 перед матчем Ліги чемпіонів з "Ференцварошем".