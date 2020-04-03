Роналду знищив "Ювентус" неймовірним голом ножицями: як це було

3 квітня 2018 року Кріштіану Роналду, який ще тоді виступав за мадридський "Реал", забив найкращий гол сезону 2017/18 за версією УЄФА у ворота свого нинішнього клубу "Ювентуса".

На 65-й хвилині першого поєдинку чвертьфіналу Ліги чемпіонів, який відбувся на стадіоні туринської команди, португалець відгукнувся на подачу Дані Карвахаля і, піднявшись на неймовірну висоту, без шансів для голкіпера пробив через себе.

Кріштіану Роналду святкує гол у ворота "Ювентуса"

У тому матчі Роналду забив 2 з 15 своїх голів у турнірі, ставши його найкращим бомбардиром.

Відзначимо, що фінал того розіграшу Ліги чемпіонів відбувся в Києві на НСК "Олімпійський", а його переможцем став "Реал", здолавши "Ліверпуль" з рахунком 3:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" поділився архівним відео, показавши, як в одному з поєдинків ЛЧ "гірники" розірвали оборону "Челсі" в три передачі.

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