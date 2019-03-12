Роналду знищив "Атлетіко": результати Ліги чемпіонів 12 березня

Визначилися ще два чвертьфіналісти Ліги чемпіонів 2018/19. "Манчестер Сіті" і "Ювентус" здобули перемоги за підсумками двох матчів 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного європейського турніру.

У Манчестері відбулася зустріч на полі двох українських футболістів, які опинилися по різні боки барикад. З перших хвилин на поле в "Манчестер Сіті" з'явився Олександр Зінченко, а у "Шальке" - Євген Коноплянка.

"Городяни" після важкої перемоги 3:2 на виїзді з перших хвилин перебрали гру під свій контроль і до перерви тричі відзначилися у воротах гостей з Гельзенкірхена.

Манчестер Сіті - Шальке FC Schalke 04

Манчестер Сіті - Шальке FC Schalke 04

Манчестер Сіті - Шальке FC Schalke 04

"Шальке" вдалося протриматися до 35-ї хвилини матчу. Футболіст німецької команди Джеффрі Брума звалив в своїй штрафній суперника, а арбітр відразу вказав на 11-метрову позначку. Стандарт взявся виконувати Серхіо Агуеро, який з "точки" знущально пробив по центру.

Манчестер Сіті - Шальке FC Schalke 04

Манчестер Сіті - Шальке Manchester City

Пропущений м'яч надломив гостей. Через три хвилини аргентинець оформив дубль. Рахім Стерлінг п'ятою відкинув м'яч на набігаючого Агуеро, який з метра вразив ближній кут воріт Ральфа Ферманна.

Манчестер Сіті - Шальке Manchester City

Манчестер Сіті - Шальке Manchester City

Манчестер Сіті - Шальке Manchester City

До свистка на перерву "Манчестер Сіті" довів рахунок до розгромного. Зінченко віддав передачу на Лероя Сане, який з гострого кута розписався в воротах "Шальке".

Після перерви "городяни" продовжували знущатися над суперником. Сане віддав розкішний пас на набігаючого Стерлінга, який зльоту вразив ворота німецької команди. Арбітр спочатку побачив офсайд, однак система відеодопомоги VAR показала, що взяття воріт відбулося без порушення правил.

"Шальке" не вдавалося протистояти найпотужнішій атаці суперника, а "Сіті" на куражі просто знищив суперника. У воротах команди Євгена Коноплянки відзначилися Бернарду Сілва, Філ Фоден і Габріель Жесус.

Фінальний свисток зафіксував беззаперечну капітуляцію гельзенкірхенців.

"Манчестер Сіті" Англія – "Шальке" Німеччина 7:0 (3:0, 4:0)

Голи: 1:0 – 35, пенальті Агуеро, 2:0 – 38 Агуеро, 3:0 – 42 Сане, 4:0 – 56 Стерлінг, 5:0 – 71 Бернарду Сілва, 6:0 – 78 Фоден, 7:0 – 84 Габріел Жезус.

"Манчестер Сіті" – Едерсон, Даніло, Лапорт (Делфі, 72), Уокер, Зінченко, Гюндоган, Сільва (Фоден, 64), Стерлінг, Бернарду Сілва, Сане, Агуеро (Габріел Жезус, 64).

"Шальке" – Ферманн, Сані, Стамбулі, Брума, Коноплянка, Очіпка, Сердар, Набіль Бенталєб, Маккенна (Мендільо, 74), Емболо (Скрібскі, 69), Бургшталлер (Тойхерт, 79).

Попередження: Брума (33), Даніло (48), Зінченко (69).

У паралельному поєдинку "Ювентус", який на виїзді з рахунком 2:0 програв "Атлетіко" в Мадриді, з перших хвилин взяв гру під свій контроль.

Гостям з Іспанії довелося несолодко: вже на четвертій хвилині К'єлліні відзначився у воротах "Атлетіко", однак арбітр взяття воріт не зарахував. Однак до середини першого тайму "Ювентус" перетворив тотальний тиск на суперника в забитий м'яч. Роналду після навісу Федеріко Бернардескі виграв другий поверх у захисника мадридців і вколотив снаряд у сітку воріт.

Ювентус - Атлетіко Juventus FC

Ювентус - Атлетіко Juventus FC

Ювентус - Атлетіко Juventus FC

"Атлетіко" вдалося протриматися до перерви, але в дебюті другого тайму Роналду оформив дубль. Португальський форвард успішно зіграв на добиванні, а Облак, хоч і вибив м'яч, на думку рефері зробив це після того, як снаряд перетнув лінію воріт.

Ювентус - Атлетіко Juventus FC

Ювентус - Атлетіко Juventus FC

Мадридська команда нічого не могла зробити в атаці. "Атлетіко" просто терпів до післяматчевих пенальті, але на 85-й хвилині футболіст гостей сфолив у власному штрафному майданчику, а арбітр відразу вказав на 11-метрову позначку. Роналду холоднокровно виконав стандарт, відправивши м'яч у кут воріт, і вивів свою команду до чвертьфіналу турніру.

Ювентус - Атлетіко Juventus FC

Ювентус - Атлетіко Juventus FC

Ювентус - Атлетіко Juventus FC

Ювентус - Атлетіко Atlético de Madrid

Ювентус - Атлетіко Atlético de Madrid

"Ювентус" Італія – "Атлетіко" Іспанія 3:0

Голи: 1:0 – 27 Роналду, 2:0 – 49 Роналду, 3:0 – 86, пенальті Роналду.

"Ювентус" – Шченсни, К'єлліні, Бонуччі, Жоау Канселу, Джан, Спінаццола (Дібала, 67), Матюїді, П'янич, Федеріко Бернардескі, Манджукич (Кін, 80), Роналду.

"Атлетіко" – Облак, Хіменес, Хуанфран, Арьяс (Вітоло, 77), Годін, Коке, Родрі Ернандес, Сауль, Лемар (Корреа, 57), Мората, Грізманн.

Попередження: Федеріко Бернардескі (64), Хуанфран (73), Хіменес (86), Вітоло (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, мадридський "Реал" заборонив футболісту збірної України Андрію Луніну давати інтерв'ю. Права на українського голкіпера належать "вершковим", однак зараз він на правах оренди захищає ворота "Леганеса".

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