Роналду змусили надягти маску під час матчу Ліги націй: відеофакт

Зірка збірної Португалії Кріштіану Роналду отримав зауваження від стюарда за порушення маскового режиму під час матчу Ліги націй із Хорватією.

Форвард "Ювентуса" не потрапив до заявки на гру і вирішив підтримати партнерів із трибун. Кріштіану вальяжно розташувався на своєму місці, забувши надіти маску, чого вимагає медичний протокол проведення матчів у період пандемії коронавірусу.

Порушення з боку португальця помітила одна з працівниць стадіону, яка підійшла до футболіста і попросила його надягти захисний засіб, що Роналду одразу ж зробив.

Відзначимо, що сам матч завершився домашньою перемогою Португалії – 4:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Чехії потрапила в складну ситуацію напередодні матчу Ліги націй з Шотландією, коли кілька членів команди здали позитивні тести на COVID-19. У результаті всі футболісти були змушені залишити розташування команди, а тренерський штаб викликав на гру одразу 22 дебютантів.