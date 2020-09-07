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Роналду змусили надягти маску під час матчу Ліги націй: відеофакт

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Футбол
2,4 т.
Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду пропустив матч із Хорватією.

Зірка збірної Португалії Кріштіану Роналду отримав зауваження від стюарда за порушення маскового режиму під час матчу Ліги націй із Хорватією.

Форвард "Ювентуса" не потрапив до заявки на гру і вирішив підтримати партнерів із трибун. Кріштіану вальяжно розташувався на своєму місці, забувши надіти маску, чого вимагає медичний протокол проведення матчів у період пандемії коронавірусу.

Порушення з боку португальця помітила одна з працівниць стадіону, яка підійшла до футболіста і попросила його надягти захисний засіб, що Роналду одразу ж зробив.

Відзначимо, що сам матч завершився домашньою перемогою Португалії – 4:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Чехії потрапила в складну ситуацію напередодні матчу Ліги націй з Шотландією, коли кілька членів команди здали позитивні тести на COVID-19. У результаті всі футболісти були змушені залишити розташування команди, а тренерський штаб викликав на гру одразу 22 дебютантів.

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ПортугаліяЛісабонЛіга наційзбірна Португалії з футболуКріштіану Роналду
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