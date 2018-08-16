Роналду здивував новим талантом

В одному з містечок бразильського штату Ріу-Гранді-ду-Сул нападник туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду відкрив сімейний ресторан.

Цікаво. що всі страви португальської кухні, на якому спеціалізується заклад, готуються за рецептами мами Роналду.

Особливо вразила відвідувачів ресторану картина сім'ї Роналду, яка красується на його стінах. Виявилася, що її намалювала сестра Кріштіану - Ліліана-Катья Авейру, написав на своїй сторінці в Instagram футболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL , туринський "Ювентус" без Роналду розібрався з "Баварією" в рамках Міжнародного кубка чемпіонів