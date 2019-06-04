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"Роналду заяву написав!" Футболіста "Динамо" "закували" в наручники і допитали: відеофакт

3.7тЧитати матеріал російською

Захисник київського "Динамо" і збірної України Віталій Миколенко піддався жорсткому допиту під час перебування в національній команді.

Футболіста жартома закували в наручники співробітники інформаційного відділу Української асоціації футболу. Відповідне відео з'явилося на офіційному YouTube-каналі видання Footboom.

Віталій Миколенко

Віталій Миколенко

кадр з відео

Миколенко взяв участь у спецпроекті "Трихвилинка", відповідаючи на різні смішні питання. Зокрема, Миколі пригадали те, що "Кріштіану Роналлу написав на нього заяву за провокації" на матчі відборі Євро-2020. Тоді зірка збірної Португалії відзначив жорстку гру опонента.

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OBOZREVATEL пропонує своїм читачам ознайомитися з епічним роликом зі стану "жовто-синіх", які ведуть підготовку до ігор кваліфікації першості континенту з Сербією (7 червня) і Люксембургом (10 червня).

Як повідомляв OBOZREVATEL, мадридський "Реал" оголосив про підписання контракту з форвардом збірної Сербії Лукою Йович.

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Особа
Віталій Миколенко
Теги
ФК Динамо Київзбірна України з футболу
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