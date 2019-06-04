"Роналду заяву написав!" Футболіста "Динамо" "закували" в наручники і допитали: відеофакт

Захисник київського "Динамо" і збірної України Віталій Миколенко піддався жорсткому допиту під час перебування в національній команді.

Футболіста жартома закували в наручники співробітники інформаційного відділу Української асоціації футболу. Відповідне відео з'явилося на офіційному YouTube-каналі видання Footboom.

Віталій Миколенко кадр з відео

Миколенко взяв участь у спецпроекті "Трихвилинка", відповідаючи на різні смішні питання. Зокрема, Миколі пригадали те, що "Кріштіану Роналлу написав на нього заяву за провокації" на матчі відборі Євро-2020. Тоді зірка збірної Португалії відзначив жорстку гру опонента.

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