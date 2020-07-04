Роналду забив історичний гол-шедевр зі штрафного

Сальваторе Сірігу не зміг врятувати команду після удару Кріштіану Роналду.

Португальська лідер туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду відзначився фантастичним ударом в матчі 30-го туру Серії А проти "Торіно" (4:1), вперше забивши зі штрафного за весь час виступів в італійському клубі.

На 61-й хвилині за рахунку 2:1 на користь "Ювентуса" нападник "б'янконері" зміг забити шедевр прямим ударом, перекинувши стінку. Голкіпер "Торіно" Сальваторе Сірігу бачив момент удару і стрибнув в потрібний кут, але дістати м'яч не зміг.

На відео з 3:06

Цей перший гол Кріша. У чемпіонаті Італії-2019/20 футболіст набрав 30 (25 + 5) очок за системою "гол + пас" в 26 матчах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі 29-го туру чемпіонату Італії з футболу Роналду відзначився фантастичним ударом, пустивши м'яч зі швидкістю 105 км / год.