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Роналду забив історичний гол-шедевр зі штрафного

Максим Богданов
Максим Богданов
Футбол
3,2 т.
Сальваторе Сірігу

Сальваторе Сірігу не зміг врятувати команду після удару Кріштіану Роналду.

Португальська лідер туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду відзначився фантастичним ударом в матчі 30-го туру Серії А проти "Торіно" (4:1), вперше забивши зі штрафного за весь час виступів в італійському клубі.

На 61-й хвилині за рахунку 2:1 на користь "Ювентуса" нападник "б'янконері" зміг забити шедевр прямим ударом, перекинувши стінку. Голкіпер "Торіно" Сальваторе Сірігу бачив момент удару і стрибнув в потрібний кут, але дістати м'яч не зміг.

На відео з 3:06

Цей перший гол Кріша. У чемпіонаті Італії-2019/20 футболіст набрав 30 (25 + 5) очок за системою "гол + пас" в 26 матчах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі 29-го туру чемпіонату Італії з футболу Роналду відзначився фантастичним ударом, пустивши м'яч зі швидкістю 105 км / год.

ІталіяЧемпіонат ІталіїФК ЮвентусФК Торіно
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