Роналду забив гол-шедевр в Лізі чемпіонів і побив віковий рекорд

Португальський футболіст туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду відзначився фантастичним голом у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з "Ліоном" (2:1).

На 60-й хвилині зоряний форвард підхопив м'яч, змістився в центр і метрів з 25 надпотужним "пострілом" прошив руки голкіпера.

Таким чином португалець побив клубний рекорд "Ювентуса" по голам впродовж одного сезону, що тримався 94 роки. Попереднє досягнення належало угорцю Ференцу Хірзеру. Він за 26 матчів у чемпіонаті Італії сезону-1925 / 26 забив 35 голів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні французький "Ліон" і англійський "Манчестер Сіті" стали першими учасниками чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів.

Представник Ліги 1 несподівано здолав за сумою двох матчів "Ювентус", а команда українця Олександра Зінченка вибила з турніру мадридський "Реал".

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У чвертьфіналі "Ліон" 5 серпня в Лісабоні зустрінеться з "Манчестер Сіті".