Зоряний нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду відзначився фантастичним ударом в матчі 29-го туру чемпіонату Італії з футболу.

На 56-й хвилині поєдинку проти "Дженоа", капітан збірної Португалії отримав м'яч в центрі поля, протягнув його з десяток метрів, після чого гарматним пострілом відправив у дев'ятку воріт.

За твердженням авторитетного видання O Jogo, швидкість шкіряної сфери в момент попадання в сітку воріт склала 105 км / год. Відзначається, що рекорд належить іспанцеві Хав'єру Галану, який в 2002 році відправив м'яч у сітку зі швидкістю 129 км/год.

Як повідомляв OBOZREVATEL 23 червня Роналду, забивши гол у матчі 27-го туру Серії А з "Болоньєю", став найкращим бомбардиром серед всіх португальських гравців, які виступали в Серії А