Роналду, який заразився COVID-19, пішов на хитрість, щоб скоротити термін карантину

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду, який заразився коронавірусом, поїхав з розташування збірної Португалії, але не залишився на самоізоляції на батьківщині, а полетів у Турин.

Як повідомляє видання Football-Italia, в Італії нещодавно скоротили термін обов'язкового карантину з 14 до 10 днів. Зірковий нападник пропустить наступні матчі "Ювентуса" проти "Кротоне" в Серії А та київського "Динамо" в першому турі Ліги чемпіонів, але встигне повернутися до поєдинку з "Вероною" в першості країни, якщо здасть негативний тест на коронавірус.

Найімовірніше, це не допоможе Роналду зіграти проти "Барселони" у другий ігровий день ЛЧ через правила УЄФА, які забороняють виходити на поле менш, ніж через 7 днів після отримання негативного результату тесту на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Роналду влаштував скандал у "Ювентусі" через коронавірус.