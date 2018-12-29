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Роналду встановив приголомшливий рекорд в Італії

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Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду відзначився неймовірним досягненням у чемпіонаті Італії. Зоряний футболіст став найрезультативнішим португальцем за один сезон у Серії А.

За 19 турів Роналду забив 14 м'ячів. В останньому поєдинку за туринський клуб португалець оформив дубль. Форвард "Ювентуса" забив приголомшливий м'яч з гри у ворота "Сампдорії", а коли Квальярелла з пенальті зрівняв рахунок, Кріштіану знову вивів свою команду вперед з 11-метрової позначки.

Новини
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Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду

Juventus FC

Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду

Juventus FC

Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду

Juventus FC

Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду

Juventus FC

Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду

Juventus FC

Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду

Juventus FC

Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду

Juventus FC

Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду

Juventus FC

Попередній рекорд належав Руї Баррошу, який за один сезон відзначився 12-ма забитими м'ячами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зоряний нападаючий "Ювентуса" португалець Кріштіану Роналду дав італійським журналістам перше велике інтерв'ю, де зробив ряд несподіваних зізнань і заяв, а також розповів, як він адаптувався в новому клубі, і запропонував Ліонелю Мессі перейти в Серію А.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Італії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Італії
Особа
Кріштіану Роналду
Тег
ФК Ювентус
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