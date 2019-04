Роналду встановив історичний рекорд Ліги чемпіонів

У матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти амстердамського "Аякса" нападник збірної Португалії і туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду встановив новий рекорд по голам, забитим головою в ЛЧ.

Відкривши рахунок на 45-й хвилині португальський футболіст відзначився 23-м м'ячем, що є абсолютним рекордом серед всіх гравців в історії Ліги чемпіонів. Проте, італійцям в гостях не вдалося втримати перевагу і матч закінчився внічию - 1:1.

