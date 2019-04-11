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Роналду встановив історичний рекорд Ліги чемпіонів

1.5тЧитати матеріал російською

У матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти амстердамського "Аякса" нападник збірної Португалії і туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду встановив новий рекорд по голам, забитим головою в ЛЧ.

Відкривши рахунок на 45-й хвилині португальський футболіст відзначився 23-м м'ячем, що є абсолютним рекордом серед всіх гравців в історії Ліги чемпіонів. Проте, італійцям в гостях не вдалося втримати перевагу і матч закінчився внічию - 1:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду дав коментар після матчу проти національної команди України в рамках відбору на Євро-2020. Зірка "Ювентуса" відзначив футболіста "Динамо" 19-річного Віталія Миколенко, який грав на лівому фланзі захисту.

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Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Кріштіану Роналду
Місце
НідерландиАмстердам
Теги
ФК АяксФК Ювентусзбірна Португалії з футболу
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