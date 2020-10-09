Роналду влаштував скандал в "Ювентусі" через коронавірус

Лідер туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду ледь не посварився з керівництвом клубу через необхідності піти на самоізоляцію після того, як два співробітника команди заразилися COVID-19.

За даними La Gazetta dello Sport, інцидент стався минулої неділі. У працівників виявили коронавірус і футболістів вирішили на кілька днів ізолювати в готелі біля бази. Однак португальський форвард відмовився від необхідного по протоколу кроку через те, що не бажав пропускати товариський матч збірної з Іспанією (0:0).

Більш того, Кріштіану вступив у перепалку з керівниками "старої сеньйори" у присутності іншиї гравців. У підсумок сам Роналду і його партнери відправилися до розташування своїх національних команд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кріштіану Роналду вдруге звинуватили в згвалтуванні американської моделі Кетрін Майорги.