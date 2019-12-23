Роналду влаштував демарш в "Ювентусі"

Форвард "Ювентуса " Кріштіану Роналду був вкрай незадоволений поразкою в матчі за Суперкубок Італії з "Лаціо". Матч відбувся в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) і закінчився перемогою "Лаціо" – 3:1.

Кріштіану Роналду в матчі з "Лаціо"

На церемонії нагородження португалець зняв з шиї медаль відразу ж після того, як її отримав.

It's a winners medal or nothing for Ronaldo. pic.twitter.com/yNGqUfFxLO - ESPN FC (@ESPNFC) December 22, 2019

Відзначимо, що в цьому матчі перервалася неймовірна серія Кріштіану Роналду, який програв перший фінал за останні шість років. Останній раз таке траплялося в 2013 році, коли Роналду в складі "Реала" поступився "Атлетіко" (1:2) у фіналі Кубка Іспанії. Після цього Кріштіану перемагав в 12-ти фінальних матчах поспіль.

Кріштіану Роналду в матчі з "Лаціо"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Роналду забив неймовірний "літаючий" гол в матчі чемпіонату Італії.

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