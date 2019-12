Роналду влаштував демарш в "Ювентусі"

Форвард "Ювентуса " Кріштіану Роналду був вкрай незадоволений поразкою в матчі за Суперкубок Італії з "Лаціо". Матч відбувся в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) і закінчився перемогою "Лаціо" – 3:1.

На церемонії нагородження португалець зняв з шиї медаль відразу ж після того, як її отримав.

