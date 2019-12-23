Головна Новини
23 грудня • оновлено в 11:34
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Роналду влаштував демарш в "Ювентусі"

3.4т
Читати матеріал російською

Форвард "Ювентуса " Кріштіану Роналду був вкрай незадоволений поразкою в матчі за Суперкубок Італії з "Лаціо". Матч відбувся в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) і закінчився перемогою "Лаціо" – 3:1.

Кріштіану Роналду в матчі з "Лаціо"

Кріштіану Роналду в матчі з "Лаціо"

На церемонії нагородження португалець зняв з шиї медаль відразу ж після того, як її отримав.

Відзначимо, що в цьому матчі перервалася неймовірна серія Кріштіану Роналду, який програв перший фінал за останні шість років. Останній раз таке траплялося в 2013 році, коли Роналду в складі "Реала" поступився "Атлетіко" (1:2) у фіналі Кубка Іспанії. Після цього Кріштіану перемагав в 12-ти фінальних матчах поспіль.

Кріштіану Роналду в матчі з "Лаціо"

Кріштіану Роналду в матчі з "Лаціо"

Новини
Роналду ледь не побив фаната, який до нього чіплявся - фото, відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Роналду забив неймовірний "літаючий" гол в матчі чемпіонату Італії.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Автор
Юрій Трохимчук
Місце
Саудівська Аравія Ер-Ріяд
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги