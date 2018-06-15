Роналду поставив в глухий кут Іспанію бомбічним голом зі штрафного

Нападаючий збірної Португалії Кріштіану Роналду забив фантастичний гол у ворота збірної Іспанії в матчі чемпіонату світу 2018.

Жерар Піке на 86-й хвилині порушив правила на забійній точці для удару.

Рон підійшов до м'яча. Естетика розбігу від португальця перед ударом просто на космічному рівні. Сам удар вийшов вогняним. М'яч по божевільній траєкторії обігнув двох крайніх футболістів в стінці, які що є сили вистрибували і намагалися перешкодити польоту снаряду.

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Варто відзначити ще один факт. Для Роналду хет-трик в звітному матчі став черговим досягненням у світовому футболі. Кріш наздогнав легендарного угорського нападника Ференца Пушкаша. Обидва ділять першу сходинку списку кращих бомбардирів європейських збірних в історії - на їхньому рахунку по 84 м'ячі.

Матч Португалія - ​​Іспанія проходив на стадіоні "Фішт" в Сочі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роналду награв в матчі з іспанцями на ще один цікавий рекорд.