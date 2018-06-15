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Чемпіонат світу 2018
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Роналду поставив в глухий кут Іспанію бомбічним голом зі штрафного

1.1тЧитати новину російською

Нападаючий збірної Португалії Кріштіану Роналду забив фантастичний гол у ворота збірної Іспанії в матчі чемпіонату світу 2018.

Жерар Піке на 86-й хвилині порушив правила на забійній точці для удару.

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Футболіст "Реала" забив шикарний гол Португалії в матчі ЧС-2018

Рон підійшов до м'яча. Естетика розбігу від португальця перед ударом просто на космічному рівні. Сам удар вийшов вогняним. М'яч по божевільній траєкторії обігнув двох крайніх футболістів в стінці, які що є сили вистрибували і намагалися перешкодити польоту снаряду.

Не перемикайте - перегляньте ще й ще.

Варто відзначити ще один факт. Для Роналду хет-трик в звітному матчі став черговим досягненням у світовому футболі. Кріш наздогнав легендарного угорського нападника Ференца Пушкаша. Обидва ділять першу сходинку списку кращих бомбардирів європейських збірних в історії - на їхньому рахунку по 84 м'ячі.

Матч Португалія - ​​Іспанія проходив на стадіоні "Фішт" в Сочі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роналду награв в матчі з іспанцями на ще один цікавий рекорд.

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Тема
Чемпіонат світу 2018
Особа
Кріштіану Роналду
Місце
РосіяСочі
Об'єкти
збірна Португалії з футболузбірна Іспанії з футболу
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