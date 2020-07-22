Роналду вийшов на друге місце в списку найкращих бомбардирів всіх часів

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду піднявся на друге місце за кількістю забитих голів в офіційних матчах за всю історію футболу.

Як повідомляє журналіст Танкреді Палмері у себе в Twitter, дубль у ворота "Лаціо" в 35-му турі Серії А дозволив португальцю наздогнати бразильця Ромаріо, на рахунку якого 734 голи. Лідирує в цьому рейтингу "Король футболу" Пеле, який забив 767 голів в офіційних матчах протягом своєї кар'єри.

На рахунку Кріштіану Роналду вже 734 голи в офіційних матчах Twitter Танкреді Палмер

Відзначимо, що в нинішньому сезоні чемпіонату Італії Роналду відзначився 30 разів у 30 поєдинках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дубль у ворота "Лаціо" також допоміг португальцю побити рекорд Андрія Шевченка в Серії А і встановити унікальне досягнення в історії футболу за голами в найсильніших лігах Європи.