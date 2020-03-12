Роналду відмовився повертатися в "Ювентус"

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду відмовився повертатися в Італію з Португалії, де він відвідував матір, яка перенесла інсульт.

Кріштіану Роналду

Як повідомляє журналіст beIN Sports Танкреді Палмер, Роналду повідомив клубу, що поки не повернеться в "Ювентус" в зв'язку з зараженням коронавірусом захисника команди Даніеле Руганi.

Cristiano Ronaldo have communicated to Juventus that will not come back from Portugal after his teammate Rugani tested #coronavirus positive - Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 12, 2020

"Роналду покинув Італію ще кілька днів тому. Його ізоляція почалася ще до прибуття на Мадейру. І спортсмен, і його сім'я не мають симптомів коронавiрусу. Гравець відвідав свою матір [після інсульту], тому що служби охорони здоров'я змогли гарантувати всі умови безпеки як для нього , так і для всього персоналу, який з ним контактував", – цитує Excelsior міністра охорони здоров'я Мадейри Педру Рамоша.

Як повідомляв OBOZREVATEL, всі спортивні заходи в Італії були припинені до 3 квітня через спалах коронавiрусу.

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