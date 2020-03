Роналду відмовився повертатися в "Ювентус"

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду відмовився повертатися в Італію з Португалії, де він відвідував матір, яка перенесла інсульт.

Як повідомляє журналіст beIN Sports Танкреді Палмер, Роналду повідомив клубу, що поки не повернеться в "Ювентус" в зв'язку з зараженням коронавірусом захисника команди Даніеле Руганi.

Cristiano Ronaldo have communicated to Juventus that will not come back from Portugal after his teammate Rugani tested #coronavirus positive