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12 березня • оновлено в 23:29
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Роналду відмовився повертатися в "Ювентус"

2.3т
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Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду відмовився повертатися в Італію з Португалії, де він відвідував матір, яка перенесла інсульт.

Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду

Як повідомляє журналіст beIN Sports Танкреді Палмер, Роналду повідомив клубу, що поки не повернеться в "Ювентус" в зв'язку з зараженням коронавірусом захисника команди Даніеле Руганi.

"Роналду покинув Італію ще кілька днів тому. Його ізоляція почалася ще до прибуття на Мадейру. І спортсмен, і його сім'я не мають симптомів коронавiрусу. Гравець відвідав свою матір [після інсульту], тому що служби охорони здоров'я змогли гарантувати всі умови безпеки як для нього , так і для всього персоналу, який з ним контактував", – цитує Excelsior міністра охорони здоров'я Мадейри Педру Рамоша.

Як повідомляв OBOZREVATEL, всі спортивні заходи в Італії були припинені до 3 квітня через спалах коронавiрусу.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Італії
Особа
Кріштіану Роналду
Місце
Італія
Тег
ФК Ювентус
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Гоша Злой
Гоша Злой
умный мальчик
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