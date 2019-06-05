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Роналду в скандальному матчі вивів Португалію в фінал Ліги націй

Роналду в скандальному матчі вивів Португалію в фінал Ліги націй
Поєдинок пройшов на легендарному стадіоні "Драгау"
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Збірна Португалії з футболу вийшла у фінал Ліги націй УЄФА, обігравши зі скандалом команду Швейцарії. Матч 1/2 фіналу на легендарному стадіоні "Драгау" в Порту завершився з рахунком 3:1.

У першому таймі португальці частіше володіли м'ячем і на 25-й хвилині змогли перетворити невелику ігрову перевагу в гол. Капітан господарів Кріштіану Роналду забив фантастичним ударом зі штрафного.

В кінці тайму Сеферович міг відновити рівновагу, але португальців від пропущеного м'яча врятувала перекладина.

Роналду в скандальному матчі вивів Португалію в фінал Ліги націй

Ключові події відбулися після перерви. На 52-й хвилині Семеду перед воротами Португалії зніс Цубера, німець Фелікс Брих пенальті не поставив, одразу ж пішла атака у вiдповiдь, в якій уже Шер зніс у штрафний швейцарців Бернарду. Арбітр без сумніву в цьому епізоді вказав на точку, але пішов дивитися VAR щодо попереднього моменту.

Роналду в скандальному матчі вивів Португалію в фінал Ліги націй

У результаті рефері невідомо де вгледів порушення правил біля воріт португальців і поставив пенальті в першому епізоді, скасувавши його в другому. Патрісіу вгадав, куди проб'є Родрігес, але удар захисника "Мілана" виявився надто вже сильним – 1:1.

Роналду в скандальному матчі вивів Португалію в фінал Ліги націй

За 2 хвилини до кінця настав бенефіс Роналду. Спершу Кріштіану замкнув гостру передачу Бернарду, а через 120 секунд зоряний нападаючий "Юве" оформив хет-трик, завершивши розкішним голом контратаку своєї збірної - 3:1.

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Другий фіналіст визначиться у четвер, 6 червня в матчі Нідерланди – Англія. Початок о 21:45.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 7 червня, свій матч відбору на чемпіонат Європи з футболу-2020 проведе і команда України. У Львові підопічні Андрія Шевченка битимуться з командою Сербії. Напередодні букмекери вже назвали переможця цієї гри.

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Тема
Ліга націй
Місце
Португаліяпорту
Теги
збірна Португалії з футболузбірна Швейцарії з футболу
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