Роналду і "солоденькі": найгірші і найкращі розклади Євро-2020 для України

Кваліфікація Євро-2020 нарешті завершена, залишивши для збірної України та її уболівальників найкращі емоції й вагомий успіх (що за всю історію національної команди траплялося лічені рази).

І період між останнім матчем відбору та жеребкуванням самого Євро перетворюється для українців в справжнє смакування: вивчення кошиків, прикидки по суперникам, обчислення розкладів і, звичайно ж, ще раз гордість щодо позиції України в першому кошику.

Але що (а в першу чергу - хто) саме чекає Україну на Євро-2020, і що подарує нам жеребкування турніру? OBOZREVATEL докладно аналізує кошики при жеребкуванні та розповідає про кращі та гірші наші розклади на ЧЄ.

Хто вийшов на Євро і де опинився перед жеребкуванням?

На сьогоднішній день на чемпіонат Європи вийшли 20 команд з 24-х учасників (останні визначаться тільки в березні 2020-го в плей-офф Ліги націй). Жеребкування пройде з чотирьох кошиків, складених по рейтингу успішності збірних у відборі Євро-2020, а четвірка з Ліги націй буде занесена в кошик 4.

Склад кошиків жеребкування Євро-2020

Італія, Бельгія, Англія, Іспанія та Німеччина - еліта європейського та світового футболу, а заодно і компанія України в першому кошику. З цими збірними "синьо-жовті" на груповому етапі ЧЄ точно не зіграють. А ось далі можуть бути самі строкаті варіанти аж до зустрічі відразу з двома півфіналістами попереднього Євро.

Також обов'язково пам'ятати, що вже точно відомий один з наших суперників - Нідерланди. Голландці є одним з господарів груп Євро, і українці вирушать саме в Амстердам і Бухарест, які разом приймають групу С. У інші групи Україна не може потрапити через присутність з іншими господарями в одному кошику, а в квартет по локаціям Санкт-Петербург і Копенгаген ми не їдемо з політичних причин.

Найтяжчий жереб для України: фіналіст Євро-2016 і Гарет Бейл

Якщо розглянути інші кошики жеребкування, то нинішній збірній України з її грою зразка 2019-го особливо нема чого боятися на груповій стадії. Ми потрапимо в групу як представник найсильнішого кошика, другим суперником будуть Нідерланди, а решта - хороші збірні з числа топ-30 Європи.

Збірна України в останньому матчі кваліфікації, проти Сербії (2:2) dynamo.kiev.ua

Втім, кошик 3 по-своєму гарний, маючи в своєму складі... чинного чемпіона Європи! Так-так, Португалія поки з кубком, але з не ідеальними результатами відбору в останній момент була витіснена конкурентами в третій кошик. Таким чином Португалія стала самим небажаним суперником для команд з першого і другого кошиків.

З інших збірних кошика 3 крім Португалії найбільш поваги заслуговують ще Туреччина та Швеція, які вийшли на Євро з груп після Франції та Іспанії відповідно. Міцні збірні з хорошою обороною і своїми козирями у грі. У боротьбі з ними доведеться чимало попітніти заради 3-х очок, але все ж це не португальці з Роналду.

Що ж стосується четвертого кошика, то його склад поки остаточно не визначений, і вибирати гіршого суперника звідси поки зарано. Втім, хто б не поповнив кошик 4 з ЛН, самим небажаним поки залишається Уельс. Валлійці, на секунду - півфіналіст Євро-2016, в останній момент вийшли на Євро-2020, але зараз мають дуже хороший період і сформовану команду. Тренер - легендарний хавбек "Манчестер Юнайтед" Райан Гіггз, головна зірка - Гарет Бейл. Уже цих фактів достатньо, щоб рахуватися з Уельсом і не записувати його в аутсайдери.

Гарет Бейл (праворуч) поруч з тренером Уельсу, легендарним Райаном Гіггзом

У підсумку самий вогненний розклад жеребкування для нас - Україна, Нідерланди, Португалія і Уельс. Чемпіон Європи, півфіналіст Євро-2016 і топ-збірна, яка пережила відродження і повернулася в число фаворитів турніру. Варіанти з тією ж Туреччиною та Ісландією/Уельсом або Швецією та Шотландією/Румунією теж не обіцяють легкого життя.

Найлегший жереб для України: скромні австрійці та хлопці з дна Ліги націй

Але везіння - штука взагалі непередбачувана, і може повернутися до тебе будь-якою стороною. Так, як можна очікувати найгіршого варіанту, з такою ж часткою ймовірності Україні може випасти і найлегша група.

Косово без варіантів став аутсайдером групи України у відборі ЧС-2018, але зараз може вийти на Євро

З кошика 3 таким суперником бачиться збірна Австрії, яка зараз є міцним європейським середняком зі своїми лідерами, але не більше. Ще такими можна розглядати знайомих нам чехів (з якими Україна грала восени 2018-го в Лізі націй), але після ЛН у відборі Євро чеська збірна сформувалася в пристойний бойовий колектив, який в своїй групі дав бій Англії . Чехія - не Туреччина чи Швеція, звичайно, варіант дуже хороший, але не можна допускати недооцінку.

З четвертого кошика, знову ж таки, випасти може хто завгодно через сьогоднішні невизначеності в Лізі націй. Але самі "солодкі" гіпотетичні суперники звідти - представники дивізіонів С і D, третього та четвертого по силам в ЛН відповідно. Це хтось або з компанії Румунія-Болгарія-Ізраїль (ще там же Угорщина, але якщо угорці вийдуть на Євро, ми з ними не зустрінемося як з господарями іншої групи). Або ж взагалі з "дна" Ліги націй - Косово, Грузія, Македонія та Білорусь. Хто потрапить на ЧЄ з цієї компанії - передбачити майже неможливо, але поки найбільш шансів все ж у Косово.

Прогноз групи для збірної України від Обозревателя

Хоча зараз робити якісь прогнози на групи - чистісінької води вгадування, але все ж спробуємо вдачу. Наш варіант - Україна, Нідерланди, Швеція та Уельс. Знайомі по Євро-2012 шведи (але вже зовсім інша команда без Ібрагімовича) і цікавий Уельс, разом з Нідерландами - дуже гідна компанія для України. Але тим цікавіше буде з неї виходити.

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