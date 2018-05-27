Роналду розбив обличчя оператору: підсумки спорту 26 травня

Визначився переможець Ліги чемпіонів, Кріштіану Роналду розбив до крові обличчя оператору, а Київ ефектно осоромив російських пропагандистів на фіналі ЛЧ. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 26 травня.
Крім того, непереможний український боксер здобув яскраву перемогу в 1-му раунді і в мережі показали, у що ліверпульці перетворили парк Шевченка. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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