Роналду провів феєричний матч у відборі Євро-2020, встановивши незвичайний рекорд

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду зробив хеттрик у матчі кваліфікації Євро-2020 проти команди Литви.

Кріштіану Роналду в матчі з Литвою

Матч відбувся в португальському Фару. На сьомій хвилині Роналду відкрив рахунок у поєдинку, реалізувавши пенальті. На 22 хвилині він оформив дубль, а на 65 – поставив крапку в грі, встановивши рахунок 6:0.

Цікаво, що Литва стала збірною, у ворота якої Роналду забивав найчастіше. У її ворота КріРо забив сім голів – нагадаємо, що раніше чотири рази він вразив ворота литовців 10 вересня також в рамках відбору Євро-2020.

Кріштіану довів число своїх голів за збірну Португалії до 98. Від світового рекорду (109 м'ячів за збірну), який належить іранцю Алі Даєї, його відокремлюють 11 забитих м'ячів.

Кріштіану Роналду в матчі з Литвою

Кріштіану Роналду в матчі з Литвою

Кріштіану Роналду в матчі з Литвою

Кріштіану Роналду в матчі з Литвою

Кріштіану Роналду в матчі з Литвою

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була опублікована тривожна статистика португальської зірки – футбольні аналітики порівняли показники Роналду за останні п'ять сезонів і дійшли невтішного висновку.

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